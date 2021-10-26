 

Старейший банк мира в Италии рискует исчезнуть на фоне кризиса

26.10.2021, 11:44, Новости дня
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В Италии безрезультатно завершились переговоры о покупке банка Monte dei Paschi di Siena, который работал в Сиене на протяжении почти 550 лет. В 2017 году правительство Италии спасло его от банкротства, однако Брюссель поставил условие вернуть банк в частные руки в течение пяти лет. Этот срок истекает в будущем году — но желающих выкупить старейшую кредитную организацию мира пока так и не нашлось. Эта проблема угрожает расколоть правящую коалицию, передаёт Euronews.

История старейшего действующего банка в мире Monte dei Paschi di Siena близится к концу. Министерство экономики Италии и UniCredit объявили, что прекращают переговоры о покупке этой финансовой организации. 

Сиенский банк существует почти 550 лет, но за последние полтора десятилетия его дела идут всё хуже. В 2017 году он чуть было не рухнул. С разрешения Брюсселя Рим тогда спас кредитную организацию с помощью колоссальных вливаний.

Но Европа поставила условие: за пять лет вернуть банк в частные руки. Срок истекает летом следующего года. Единственным желающим купить Monte dei Paschi оказался миланский UniCredit. Однако в воскресенье было официально объявлено, что переговоры ни к чему не привели. 

Судьба банка может вызвать раскол в правящей коалиции Италии. Премьера Марио Драги подвергают критике даже некоторые его союзники. Они считают, что глава кабинета, особенно теперь, обязать просить Брюссель отодвинуть крайний срок приватизации, а в идеале — найти способ сохранить древнейший банк мира под контролем государства. 

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года. 



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