В бабки — в 30! – Личное мнение

Вы вообще заглядываете в Тик-Ток? А зря, если нет. Там — наше будущее, и речь, конечно, не о самой соцсети, а о молодёжи его наполняющей.

Не хочу брюзжать, но мы такими корявыми не были. Нет, ну серьёзно, это даже не подростковая угловатость, а именно корявость.

Будто не молодые девушки, а женщины нелёгкой судьбы, как раньше:



Фото: Соцсети

Одно плечо выше другого. Горб. В пояснице согнуты. Смотрю на них и думаю, может они оттого и кривляются так глупо, потому что болит чего?

Ещё раз — я не брюзжу. Посмотришь на тех, кто чуть старше — в 25-30 тоже уже согнуты как старые бабки.

Молодые старички — мне нравится это сравнение. Оно подходит для большинства современных девочек, девушек, женщин. Про мужиков уж и не говорю.

Многие думают, что выглядят молодо. Филеры, ботокс, спортзал, правильное питание — да-да, всё это важно, но смотришь издали и видишь, что идёт старичок.

Сколько лет тебе, бабушка? Всего 30?!! А почему ты так перекошена-то?!

Долго думала, что происходит с нами — и с молодёжью, и теми, кто чуть старше, но всё равно ещё очень далёк от пенсии? Груз прожитых лет давит на плечи? Гнёт жизнь?

Я так скажу: не любим себя. У нас всё — как подвиг. Работа. Семья. Дети. Всё через силу. Даже спортзал.

Смотрю как тренируются наши — зубы стиснут. Хочется подойти и сказать, ты что делаешь-то? Получай удовольствие от тренировки!

Пару раз подходила, давала совет. В ответ — болит поясница, плечо зажало и так далее. Стоит, корячится, больной ей — страдает.

Чтобы получать удовольствие от процесса тренировок да и от жизни в целом, нужно любить себя — давать себе удовольствия. После трудного дня — полежи ты в ванной! С плохим настроением — пройдись по улице, подыши! Ну а после тренировки, да и в принципе в любой ситуации выше — показан массаж.

Сидение в гаджетах, постоянный стресс, спешка, неправильные нагрузки во время тренировок — и всё натянуто, скукожено, напряжено и скрючено. Как можно так себя не любить?

Ты имеешь на право расслабиться! Имеешь! Живём один раз и прожить этот раз ты достойна в теле, которое не болит и не перекошено, как при подагре.

Я понимаю, каждый раз на тот же массаж не набегаешься. Времени нет, от одного сеанса толку не будет, а курс обойдется в 30’000-50’000 рублей.

А вот я каждый день, после тренировки или дня за рабочим столом, принимаю душ и ложусь на свой собственный массажный коврик Pranamat ECO хоть на 10-20 минут.

Для меня массаж — это уже как почистить зубы, обязательная процедура. Размять шею, поработать над всей спиной, уделить внимание пояснице, сделать лимфодренажный массаж ног, ну и про массаж головы, конечно, не забываю.

Я пользуюсь этим массажным ковриком уже 6 лет — и подушкой, и ковриком, и уже год — с удлинённым ковриком.

Окупила ли себя покупка? Сотни раз. А результат — смотрите сами:

Меня не кособочит. После треньки на Пранамате, из мышц уходят зажимы. Не сводит и лопатки от работы за столом.

Вы можете сказать: ну конечно, она же постоянно тренируется, ухаживает за собой. А вот вам обычная девушка, которая тратила на себя в день минут 15-20 — выполняла несложные упражнения на Pranamat — всего 3 недели:

У нас не принято говорить то, что говорить нужно. Я люблю себя — я могу это произнести. И для себя, любимой, я выбираю приятное и полезное. Коврик Pranamat я считаю лучшей своей покупкой. Если кто-то все еще думает, что можно купить один в один только дешевле, советую прочитать тут.

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Поверьте мне, Pranamat ECO стоит своих денег. Он качественно сделан. Он экологичен. Он красивый. Гарантия 5 лет. Но важнее всего, когда он — ваш, вам хорошо. Вам понравится лежать на нём, вы будете делать это регулярно и с удовольствием. А не как обычно.

Мне грустно смотреть на молодых ещё, но кривеньких девушек. Они не любят себя уже сейчас, а что будет с ними в 30-40? Мне жалко и молодых по паспорту женщин, которые забыли о себе, наивно полагая, что ботокс в межбровку сделает их молодыми.

Неважно, сколько вам лет — пришла пора уже любить себя правильно. Не жить, совершая неимоверный подвиг, а наоборот — балуя себя каждый день.

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