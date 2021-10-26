 

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

26.10.2021, 11:38, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПрезидент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.

Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы – ниже на 2288,5 млрд рублей, передает ТАСС.

Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году – 39,3%), а ненефтегазовые доходы – 1483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году – 60,7%).

Напомним, доходы бюджета РФ за первый квартал превысили расходы.



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