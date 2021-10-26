 

В РФ выявили 36,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

26.10.2021, 11:38, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗа минувшие сутки в РФ выявили 36 446 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6074, Московской области – 2930, Санкт-Петербурге – 2735.

Всего в стране выявили 8 316 019 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 213 584 человек, из них за сутки вылечились 26 973 человека.

Также за сутки зафиксировано 1106 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 232 775 человек.

Накануне, 25 октября, в России выявили 37 930 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1484.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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