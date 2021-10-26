Захарова сравнила шведский фильм о «поимке советских подлодок» с картинами об инопланетянах

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила фильм шведских журналистов о присутствия подводных лодок СССР/России в шведских территориальных водах с картинами про инопланетян, подчеркнув, что советская подлодка лишь однажды случайно заплыла на территорию Швеции и с тех пор шведские адмиралы пытаются «поймать» российские субмарины.

В своем Telegram-канале она напомнила, что «шведы сняли документальный фильм о том, как они в 80-е безуспешно пытались найти и обезвредить в своих территориальных водах советские подводные лодки».

«Целых два часа шведские журналисты опрашивают отставных военных, демонстрируют кадры шведских морей и лесов, показывают архивную съемку… И каждый раз не находят ни единого доказательства присутствия подводных лодок СССР/России в шведских территориальных водах. Обычно так снимают фильмы про инопланетян где-то в глубинке по заказу специализирующихся на НЛО телеканалов: все в деревне слышали о них, некоторые даже видели в первые дни января, но никому не удалось запечатлеть», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «однажды советская подлодка действительно случайно заплыла в шведские территориальные воды. Это произошло в далеком 1981 году: субмарина «С-363» проекта 613 из-за отказа навигационных приборов сбилась с курса в плохую видимость. Москва никогда этого не скрывала и признала факт случайного захода в течение недели после инцидента».

«С этого момента жизнь «во глубине стокгольмских вод» никогда не будет прежней – следующие 40 лет шведские адмиралы посвятят ловле российских подводных лодок. И не поймают ни одну», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что перехваченная Швецией «российская подлодка» оказалась сломанным буем.

В 2014 году у берегов Швеции якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Также сообщалось, что субмарина получила повреждения. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились.

Оборонное ведомство Швеции позднее сообщило, что предполагаемая субмарина оказалась «техническим кораблем» – гражданским катером.