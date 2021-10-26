 

Бардаш ответил на вопрос, чей Крым

26.10.2021, 11:36, Новости дня
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“Я вам вопрос “чей Крым?” не задам. Я вас спрошу: вы для себя поняли, чей Крым?” – обратился Гордон к Бардашу. 

“Спасибо за вопрос. Потому что в слове “поняли” есть определенный период времени, который должен быть для осознания. Это 100%. Для меня Крым, конечно же, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Это факт. Как может быть по-другому? Пришли люди, забрали… Ну, то есть типа?” – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что не знает, как на этот вопрос можно отвечать по-другому.

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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