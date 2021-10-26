 

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были привиты – Ляшко

26.10.2021, 11:36, Новости дня
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“Госпитализации продолжают расти на 22% в неделю. И это увеличение происходит за счет невакцинированных людей. Из 33 551 человека, госпитализированного на прошлой неделе, только 6% были привиты минимум одной дозой”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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