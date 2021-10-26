Саакашвили голодает 26-й день. Врач считает, что ситуация может стать критической, власти обещают “хорошо позаботиться о заключенном”

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Здоровье Саакашвили сейчас относительно удовлетворительное и не требует госпитализации, но из-за продолжающейся голодовки ситуация может стать критической в любую минуту, сказал журналистам в ночь на 26 октября личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

“Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту”, – сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что на территории Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль. Сам заключенный по-прежнему намерен продолжать голодовку, но категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу, сказал врач.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге 26 октября заявил, что в тюремной больнице “созданы все условия, добавили даже то, чего не было, вся необходимая аппаратура мобилизована”, сообщает агентство “Грузинформ”.

На вопрос журналиста, берет ли премьер ответственность в том случае, если голодовка Саакашвили закончится фатальным исходом, Гарибашвили ответил, что о живом человеке так говорить нельзя.

“Заверяем, что пенитенциарная служба заботится и будет заботиться о здоровье всех заключенных. Успокойтесь, мы хорошо позаботимся о заключенном Саакашвили!” – сказал премьер Грузии.

Ранее Гарибашвили неоднократно подчеркивал, что никаких привилегий у Саакашвили по сравнению с другими заключенными не будет.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила Ясько.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендовали отправить политика в гражданскую медицинскую клинику.

Гендиректор телеканала Mtavari и адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил 24 октября, что в тюремной больнице после перевода туда экс-президента может произойти бунт, который “закончится ликвидацией Михаила Саакашвили”.

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