Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала

“Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала и нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным. Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили. Людоеды”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Контекст:

27 сентября российские СМИ сообщили, что Гузеева находится в московской больнице. Позже артистка сообщила, что заразилась коронавирусом.

За несколько дней до этого артистка показывала в микроблоге, как отдыхает в оккупированном РФ Крыму и купается в ледяной воде для того, чтобы похудеть.

Гузеева внесена в базу сайта “Миротворец” за “антиукраинскую пропаганду и нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым”.

22 сентября в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой для ее YouTube-канала “Скажи Гордеевой” Гузеева заявила, что является “ватницей и крымнашисткой”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты “Каланчак”, “Чаплынка” и “Чонгар” в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

—