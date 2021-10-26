В некоторых областях заняты 80% коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Ляшко

“Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающих оборотов. В некоторых областях показатель загруженности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, достигает 80%. Речь идет о Донецкой и Запорожской областях. В целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных COVID-19, составляет 66%”, – сказал он.

Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой.

Минздрав сообщал, что в Украине два дня подряд превышена загруженность койкомест в больницах с кислородом (66% и 67,3%). По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, в Украине из 65,7 тыс. койкомест с кислородом заняты 44,2 тыс. (67,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в “красную” зону вошли Ровенская и Николаевская области.

Также в “красную” зону включат Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области, сообщал Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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