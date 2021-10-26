Наталья Орейро сыграет главную роль в новом сезоне «Тайн следствия»

Получившая российское гражданство актриса Наталья Орейро сыграет роль следователя Марии Швецовой в двадцать первом сезоне культового сериала «Тайны следствия». Об этом сообщил продюсер Андрей Каморин.

По его словам, предыдущая исполнительница главной роли Анна Ковальчук морально устала за 20 сезонов и немного утратила былые симпатии со стороны зрителей. Аргентинская актриса сможет наоборот дать сериалу новые краски и увеличить зрительскую аудиторию за счёт поклонников Орейро.

«Тут даже речь не в том, что сериалы с Орейро популярны у пенсионерок за семьдесят, хотя это важно с коммерческой точки зрения, дело в том, что и сама Наташа говорила, что мечтала сыграть роль полицейского, а в Аргентине сериалов про работу силовиков снимают мало, хотя с преступностью в стране всё в порядке. Просто народ любит мелодрамы. К счастью, в России у неё будет такая возможность. Думаю, не только поносить погоны в кино, но и получить реальное звание», – уточнил продюсер.

Он добавил, что в новом сезоне «Тайн следствия» зрители увидят 20 серий. Съёмки по традиции пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также по сообщениям журнала Starhit, Орейро может заменить Викторию Тарасову в роли начальника УВД Ирины Зиминой в перезапуске сериала «Глухарь».

—