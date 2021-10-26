Мнение: Ужасы оккупации свободного Тибета

Из рассекреченного отчета ЦРУ о ситуации в Тибете от 14 сентября 1948 года.

"Население Тибета составляет около 2 000 000 человек. Из этих 2 000 000 только около 10% являются проамерикански настроенными. Большинство из них – богатые и религиозные деятели. Остальные 90% надеются на советскую помощь и освобождение".

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001800890009-0.pdf – отчет ЦРУ о Тибете.

Собственно, это все, что нужно знать про "ужасы оккупации свободного Тибета",

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