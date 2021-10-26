Мнение: Смыслы и образы

Вчера молодежный кумир Моргенштерн (он же Алишер Валеев) высказался на тему того, что не видит смысла в праздновании Дня победы 9 мая.

Вообще-то в любой стране всегда есть элита, которая создает интеллектуальные и материальные смыслы, а есть богема, которая создает образы. В старые добрые времена представителей богемы даже предписывалось хоронить за пределами кладбища, видимо, предки что-то знали. Сегодня, увы, мир перекосило, как лицо после инсульта, и все перевернулось — теперь именно богема создает смыслы. Видимо, академиков и инженеров теперь тоже нужно хоронить за кладбищем, раз такое дело.

То есть — можно отмахнуться и забыть. Или выпустить какого-нибудь Милонова, который нам точно расскажет, как надо любить Родину. Но вообще-то говоря, Валеев — он вполне релевантный представитель не только богемной тусовки, но и нынешнего молодого поколения. Которое тоже во многом разделяет высказанную точку зрения.

Неудивительно, кстати. Элиты в стране нет. Во всяком случае, то, что за нее выдается — это персонажи «Бандитского Петербурга», причем в очень плохой экранной копии. Они не то что смыслы, они не всегда связно фразу произнести могут. Или несут такое, что можно выносить не только святых. Нет смыслов — люди создают их сами. А все прежнее, соответственно, перестает таковым считаться.

Во-вторых, когда прямо у нас на глазах режим творит с народом такое, что не всякий оккупант выдумает, когда города закрываются на блокаду почище ленинградской, когда население истребляется, а страна уничтожается, то выход на трибуну главного фашиста с речевкой про героизм и подвиг советского народа, которого и главфашист, и его подручные ненавидят всей своей черной душонкой, выглядит неубедительно. Когда ложь — главная духовная скрепа в стране, то любые слова лжецов воспринимаются только как вранье.

Логично, что в таких условиях происходит отторжение сказанному, а при том жутком образовании и наведенном клиповом восприятии действительности, в котором системное мышление заменено в принудительном порядке на мозаичное, неудивительно, что опора на прежние символы и смыслы исчезает. Вне зависимости от того, что именно думает по этому поводу артист Моргенштерн, это вполне характерное понимание и восприятие целого поколения.

Это еще одна сторона той разрухи, которую уже создал и оставит после себя режим нынешних гангстеров. Полное переформатирование смыслового и символьного пространства. И неспособность создать новое. Не зря у Путина каждый год новая национальная идея — то патриотизм, то стабильность. Это лучший показатель, что ее нет и не будет. А его дежурные здравицы и ритуальные скучные речи совершенно не убеждают. Гордиться победой над фашизмом, признаваться в любви к фашисту Ильину и вытворять со страной то, что призывали сделать эти же самые фашисты — что там вообще в голове творится у человека? С такой головой не смыслы генерировать нужно, а полноценно лечить ее.

В общем, проблема, думаю, есть. Но она не в бездуховной молодежи. Ее, молодежь, вылепили ровно такую, какая она нужна нынешней власти. И по образованности, и по интересам. И то, что для нее достижения прежней цивилизации ничего не значат, тоже в радость нынешним правителям — именно этого они и добиваются: любое сравнение их с прошлым сразу демонстрирует их ничтожность. А если нет прошлого — то и сравнивать не с чем. Поэтому Моргенштерна, думаю, вслух укорят, но потом скажут спасибо — молодец. Возьми с полки пирожок.

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