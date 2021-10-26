 

В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

26.10.2021, 11:22, Разное
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За минувшие сутки в официальную статистику попали данные о 36 446 новых случаях коронавируса. Число выздоровевших за этот же срок оценивается в 26 973 человек. Также сообщается о 1 106 летальных случаях, зарегистрированных за последние 24 часа.

Больше всего новых зараженных, как обычно, зарегистрировали в Москве – 6074. Вторую строчку антирейтинга российский регионов по уровню заражения ковидом продолжает удерживать Подмосковье. В Московской области число новых заболевших оценивается в 2930 человек. На третьем месте остается Санкт-Петербург, где выявили 2735 пациентов с ковидом.

Отметим, в России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Эксперты говорят о приходе очередной волны эпидемии. Для того, чтобы снизить негативный эффект, а также замедлить распространение болезни, власти ввели нерабочую неделю.

Президент России Владимир Путин, объявляя о введении дополнительных выходных, оставил за главами регионов право в случае возникновения необходимости продлять эту меру. Российский лидер подчеркнул, что доходы россиян от этого страдать не должны.



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