Hyundai представила в Мексике новый семиместный кроссовер Hyundai Creta Grand

Южнокорейский бренд Hyundai представил для рынка Мексики обновленный семиместный паркетник Creta Grand.

Напомним, летом уже выпускали другой семиместный паркетник Creta, однако на местном рынке автомобиль доступен под названием Alcaraz. Изначально сообщалось, что автомобиль будет продаваться только на мексиканском рынке, однако не исключено, что кроссовер появится и в остальных странах.

Внешние изменения коснулись боковых окон, задних фонарей и решетки радиатора. Что касается технических параметров, то модернизированный экземпляр имеет 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 157 л.с.Модель оснащается исключительно шестиступенчатой трансмиссией. Начальная цена составила 455 тысяч песо.