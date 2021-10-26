 

В Сети показали Genesis G70 следующего поколения

26.10.2021, 11:10, Новости дня
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В Сети продемонстрировали рендеры нового премиального седана Genesis G70.

Данный автомобиль в обновленной модификации выпустили несколько месяцев назад, однако уже началась работа по выпуску еще одной версии. Эксперты полагают, что новый седан в дальнейшем получит электрическую модификацию, которую могут представить к 2025 году. Пока производитель тщательно скрывает любые технические параметры модели.

Вместе с тем будущий экземпляр седана G70 окажется более привлекательным по внешнему виду, тогда как технические характеристики могут существенно модернизировать, чем удастся существенно привлечь внимание к данной модели.



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