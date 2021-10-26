Мнение: Чем социалисты 19-го века похожи на современных

Прочёл по совету читателей изданную в 1907 книгу Михаила Бородкина, в которой он препарирует социалистическое движение. Книга называется «Современные беседы о социализме». История повторяется — как и в наши дни, социалисты 19-го века проповедовали равенство и отказ от частной собственности только на словах. Когда же социалисту удавалось встать во главе какого-нибудь коммерческого предприятия, он немедленно начинал драть с рабочих три шкуры, даже и не думая при этом делиться с ними своей прибылью.

То же самое мы с вами наблюдаем и сейчас. В недавних выборах участвовала масса коммунистов-бизнесменов, однако что-то я не слышал, чтобы хоть один из них поделил свой завод между рабочими… Может быть, известная формула про 300% прибыли, ради которой что угодно сделает капиталист, верна и здесь? «Нет такого преступления, на которое не пошёл бы Грудинин ради 300% прибыли…». Я шучу, конечно. Формула про 300% — пустышка, рифмованное ругательство, к реальной жизни она никакого отношения не имеет. Кто-то убьёт человека за бутылку водки или за соседнюю комнату в коммуналке, а кто-то откажется от сделки с совестью даже в обмен на золотой запас небольшой страны.

В советское время книга господина Бородкина не переиздавалась, а сам он не удостоился даже краткой статьи в энциклопедии — критика социалистам была совершенно ни к чему. Думаю, было бы неплохо переиздать книгу сейчас, в 21-м веке, когда цензурных запретов больше нет. А то нелепо выходит — коммунистическая пропаганда как стояла на полках книжных магазинов в СССР, так и осталась там стоять в современной России. При этом наши деловые партии, которые должны были бы представлять интересы бизнесменов, не обращают на идеологию ровным счётом никакого внимания, безразлично позволяя социалистам всех сортов ежедневно разжигать ненависть в адрес предпринимателей.

Может получиться как в США, где в конце 20-го века марксистам позволили укорениться в преподавательском составе вузов. Прошло несколько десятилетий, и мы видим в репортажах из США страшный итог беспечности. Марксисты воспитали «пробуждённое» поколение, которое поддерживает BLM и категорически не хочет работать, а хочет отнять у «эксплуататоров» и поделить.

Вернёмся к книге. Автора книги, Михаила Бородкина, расстреляли в 1919 году, когда ему было уже 67 лет — полагаю, по той причине, что он был не только историком, но и военным юристом, генерал-лейтенантом, и довольно известным политиком. Источники скупо сообщают об этом событии — «был взят красными в заложники и расстрелян». Тогда в России бушевал Красный Террор, расстреливали всех подряд.

На днях в комментариях напомнили про один из эпизодов расправы с заложниками. Возможно, господин Бородкин попал именно в эту злосчастную группу. Цитирую:

https://olegmakarenko.ru/2262541.html?thread=827271693#t827271693

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорокин,_Иван_Лукич

21 октября в Пятигорске красный командарм Сорокин, руководствуясь в том числе юдофобскими взглядами, приказал арестовать и расстрелять группу руководителей Северо-Кавказской Советской Республики: председателя республиканского ЦИК А. И. Рубина, секретаря крайкома РКП(б) М. И. Крайнего, председателя фронтовой ЧК Б. Г. Рожанского, уполномоченного ЦИК по продовольствию С. А. Дунаевского…

В ответ на расстрел руководителей ЦИК в период с 1 по 3 ноября 1918 года по постановлению Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией под председательством Г. А. Атарбекова в Пятигорске было казнено более 100 человек (большинство — зарублены шашками): 58 заложников, включая генералов бывшей императорской армии Радко-Дмитриева, Рузского, командира Терского войска Бочарова, и 47 осуждённых за различные преступления…

Как видите, красный командарм казнил несколько красных же начальников, а красные начальники в ответ расправились с сотней заложников, которые были вообще не при делах. Эти трагические события произошли всего лишь через 12 лет после публикации книги, в которой Михаил Бородкин был настроен ещё довольно оптимистично. А вот, собственно, и выдержки из текста, которые я обещал в начале поста:

«У рабочих нет отечества». Коммунистический манифест, 1848.

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«Нас, социалистов, на удочку патриотизма не поймаешь; нам нет решительно никакого дела до национального достоинства и народной чести: мы не станем жертвовать жизнью из-за так называемой родины. На приказ о мобилизации мы ответим вооружённым восстанием». Гюстав Эрве.

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При социалистическом устройстве изобретателю предоставляется только право представить своё изобретение правительству, в надежде получить награду. Он должен подчиниться суду чиновников, которые, с одной стороны, не в праве рисковать казённою собственностью, а с другой стороны, не имеют никакого интереса в том, чтобы введено было новое производство, но весьма часто, напротив, заинтересованы в том, чтобы оно не было введено, ибо этим нарушается господствующая рутина и причиняются новые хлопоты.

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Главари социализма приняли мало участия в осуществлении своих теорий. Свою жизнь требованиям социализма они не подчинили.

Превратившись из бывшего токаря в собственника великолепного «дворянского имения», пресловутый Бебель живёт в изысканной роскоши. У Фольмара чудная вилла. Торговец социалистической дребеденью в Штутгарте, Дитц, «зарабатывает» больше, чем германский канцлер. За одно редактирование газеты «Vorwärts» Либкнехт получал 7200 марок в год. Скандальное судебное дело обнаружило, что депутат Форгтгер получил из партийной кассы на уплату своих частных долгов 9000 марок.

Социал-демократические кассы в Германии ежегодно поглощают огромные суммы рабочих денег. Так, по отчёту партии за один 1904 год с членов разных её организаций было собрано 20 млн марок.

Лассаль получал пожизненную пенсию в 7000 марок в год от графини Гицфельд.

В типографии известной социалистической газеты «Vorwärts» («Вперёд!»), которую редактировал Либкнехт, не соблюдается ни восьмичасовой рабочий труд, о котором социалисты так хлопочут для других, ни воскресный отдых. Работа не прекращается и на ночь, у ротационных машин очень жарко, работу задают непосильную и часто постороннюю. Между тем газета даёт в год 600 тысяч марок чистой прибыли. Это чисто капиталистическое предприятие под флагом социализма. В других социалистических предприятиях работают до 18 часов в сутки. Не слышно, чтобы в русских социалистических газетах и в типографиях рабочие работали по 8 часов в сутки, или чтобы рабочие типографий участвовали в прибылях редакций в равной доле…

Мастера принадлежавшей социалистам в Берлине булочной, обанкротившейся вследствие дурного хозяйства, жаловались, что здесь с ними обращались хуже, чем где-либо. Типографии партий социал-демократии постоянно требуют субсидий: мастерские и потребительские товарищества разоряются, в принадлежащих партии лавках продаётся товар дороже и хуже, на что слышатся постоянные жалобы. В берлинской и венской больничных кассах, которые социалисты забрали в свои руки, писцы получают нищенское содержание, а члены Совета — огромные оклады. Известный социал-демократ Зингер в Берлине, весьма богатый человек, платил мастерицам своего заведения гроши. Такого поведение «генералов социализма». Им неохота беречь деньги народа.