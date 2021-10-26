 

Жених Ксении Шойгу удивил пользователей трогательным видео с ребенком

26.10.2021, 10:58, Разное
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Алексей Столяров, являющийся женихом Ксении Шойгу, удивил подписчиков своей страницы в Instagram трогательным видео с ребенком. В ролике молодой человек кормит Милану с бутылочки и с нежностью смотрит на дочь.
На видео ребенок Столярова и Шойгу укутан в розовое одеяло. По словам мужчины, именно так проходит каждое утро молодого отца после изнурительных ночных съемок. Столяров признался, что такой распорядок дня ему очень нравится.

Милана родилась 17 сентября текущего года. Шойгу в одном из постов рассказывала, что уже смогла сделать первые шаги к возвращению в форму после беременности. Также она часто публикует различные фото и ролики, рассказывая о бытовых проблемах, с которыми может столкнуться молодая мать.

Подписчики Столярова умилились ролику и отметили, что он отлично справляется с отцовскими обязанностями. Один из его поклонников отметил, что «такие видео можно смотреть вечно».



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