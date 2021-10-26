Девушка решила нарастить ресницы, но результат отпугнул всех ее фанатов

Блогерша из Австралии сняла видео ролик, в котором показала, как ей нарастили ресницы. Процедуру девушка делала в популярном салоне красоты. Результат вызвал бурную реакцию у пользователей.

Каиша решила преобразиться и посетила салон, в котором ей сделали наращивание ресниц. В видео девушка продемонстрировала фотографию с ресницами, которые хотела получить.

Итогом работы мастера должны были стать пышные реснички умеренной длины. Но в салоне явно перестарались.

Когда девушка увидела себя в зеркале сразу после процедуры, она пришла в ужас. Ей было сложно моргать, так как наращённые ресницы чем-то напоминали толстую гусеницу и мешали. Более того, волоски приклеились друг к другу.

«Мне очень хотелось ресницы, и я решилась на эту процедуру впервые. Мне удалось вернуть сумму, которую я заплатила мастеру, спустя полгода», – говорит Каиша.

Девушка не смогла долго ходить с такой красотой на глазах и уже на следующий день сняла ресницы. Конечно же зрители стали на сторону Каиши.

«Это ужас, это дом для насекомых!»

«Очень грязная работа»

«О боже, даже глаз не видно»

«Они похожи на упитанную гусеницу».