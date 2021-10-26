 

Девушка решила нарастить ресницы, но результат отпугнул всех ее фанатов

26.10.2021, 10:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогерша из Австралии сняла видео ролик, в котором показала, как ей нарастили ресницы. Процедуру девушка делала в популярном салоне красоты. Результат вызвал бурную реакцию у пользователей.

Каиша решила преобразиться и посетила салон, в котором ей сделали наращивание ресниц. В видео девушка продемонстрировала фотографию с ресницами, которые хотела получить.

Итогом работы мастера должны были стать пышные реснички умеренной длины. Но в салоне явно перестарались.

Когда девушка увидела себя в зеркале сразу после процедуры, она пришла в ужас. Ей было сложно моргать, так как наращённые ресницы чем-то напоминали толстую гусеницу и мешали. Более того, волоски приклеились друг к другу.

«Мне очень хотелось ресницы, и я решилась на эту процедуру впервые. Мне удалось вернуть сумму, которую я заплатила мастеру, спустя полгода», – говорит Каиша.

Девушка не смогла долго ходить с такой красотой на глазах и уже на следующий день сняла ресницы. Конечно же зрители стали на сторону Каиши.

«Это ужас, это дом для насекомых!»

«Очень грязная работа»

«О боже, даже глаз не видно»

«Они похожи на упитанную гусеницу».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / В Красноярском крае сельчанин бросил в здание отдела полиции коктейль Молотова

25.12 / Мнение: “Mother Russia” новогодняя

30.10 / Елена Преснякова призналась, почему в молодости решилась на аборт

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

21.07 / Заброшенный рудник на Урале заливает окрестности серной кислотой

29.06 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных

02.09 / Скандалы: Германа Грефа обманул нефтяник Пузанов

25.05 / Клубника, чеснок и кефир: какие еще продукты снимают усталость и придают энергии

04.08 / Хотите, как в Таллине?

16.07 / Наоми Кэмпбелл опубликовала новое фото дочери по особенному поводу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика