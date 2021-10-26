 

Россия предложит странам Евро-Арктики крупномасштабные инициативы

26.10.2021, 10:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеРоссия во время председательства в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) и Совете государств Балтийского моря в 2023–2025 годы планирует сделать акцент на повышении качества жизни на Севере, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии СБЕР.

«Предлагаем подумать о реализации крупномасштабных сквозных инициатив. Через два года наша страна окажется на капитанском мостике сразу двух региональных организаций – Совета Баренцева/Евро-Арктического региона и Совета государств Балтийского моря», – передает ТАСС слова Лаврова.

«Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на конкретные проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере», – подчеркнул глава российского дипведомства. «При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы упомянутых форматов», – добавил он.

По словам Лаврова, сегодняшняя сессия станет важным шагом на пути укрепления кооперации в Европейской Арктике. «Надеемся, что Баренцево сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и получит дальнейшее развитие в качестве важного фактора, содействующего сохранению на Севере Европы зоны доверия, стабильности и добрососедства», – указал он.

Глава МИД РФ также пожелал успехов Финляндии, которая станет следующим председателем СБЕР. «Вновь выражаем признательность шведской провинции Вестерботтен, которая в период 2019–2021 годов осуществляла руководящие функции в БРС. Уверены, что Ненецкий автономный округ, к которому переходит руководство в Баренцевом региональном совете (БРС), достойно примет эту эстафету», – подчеркнул он.

Лавров отметил, что Москва удовлетворена прогрессом в ликвидации экологических горячих точек в Баренцевом регионе.

«Налицо прогресс в ликвидации экологических горячих точек в Баренцевом регионе. Выступаем за наращивание совместных усилий на данном направлении с учетом подключения к работе российского Бюро наилучших доступных технологий», – сказал он.

Лавров отметил, что одним из наиболее актуальных вызовов для Баренцева региона является изменение климата. «В этом контексте приветствуем завершение работы над проектом обновленного Плана действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период после 2020 г. Он направлен на стимулирование проектной деятельности по основным направлениям регионального взаимодействия с учетом климатических аспектов», – добавил министр.

Ранее РФ призвала возобновить диалог стран Арктического совета по военной линии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Компания Fitbit представила фитнес-браслет для детей

22.01 / Джо Байден хочет продлить СНВ-III на пять лет

19.10 / Волонтеры в манишках, четыре перерыва за 12 часов. СМИ узнали, как будет проводиться опрос от Зеленского

05.03 / Бастрыкин поручил активнее бороться с преступностью в интернете

23.09 / Бутусов: Если покушение и было игрой “своих”, то Шефир в ней участия не принимал

07.06 / Hyundai может обновить седан Hyundai Solaris на рынке России

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

13.08 / Число жертв коронавируса в мире приближается к 500 тыс.

19.09 / Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на информацию о хакерах, похитивших письма демократов

04.09 / Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика