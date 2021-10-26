Немцев возмутили угрозы главы минобороны в адрес России

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности применения ядерного оружия против России, указав, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии.

«Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!», – сообщил пользователь с ником Namenlos, передает РИА «Новости».

«Меня всегда удивляют разговоры о нападении РФ на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?», – написал WInfried-30kyiq7nR

«Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», – иронизирует JuerGenredeTmit.

«Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией», – пишет JoergAhoi.

«Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, – это немного риторики времен холодной войны», – подытожили пользователи.

Напомним, на минувшей неделе страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие.

Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании РФ провоцируют напряженность в Европе.

В МИД сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ.