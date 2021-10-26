В ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости

Евросоюз (ЕС) должен использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости, одних альтернативных источников недостаточно, сообщил министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец.

Вртовец, председательствующий на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванном для обсуждения энергетического кризиса, заявил, что если Европа собирается достичь долгосрочной цели по построению энергетически независимой и климатической нейтральности, то необходимо «вкладывать все больше и больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии», передает ТАСС.

«Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии», – добавил он.

Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.