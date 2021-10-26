В Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцинации от коронавируса – Ляшко

“Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после нее”, – пояснил Ляшко.

На вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой от COVID-19 и смертью человека, Ляшко отметил, что он не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но если бы такой случай произошел, министру бы доложили.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

В конце октября Ляшко поручил создать комиссию по случаям тяжелого течения COVID-19 или летальных случаев от болезни у вакцинированных украинцев.

К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,1 млн – одной дозой.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев. Министр сообщал, что около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

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