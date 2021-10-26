 

“Я очень сильно изменился”. Интервью Гордона с Бардашем. Где и когда смотреть

26.10.2021, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интервью продолжалось более двух часов. Его трансляция начнется в 18.00. 

В интервью Бардаш рассказал о детстве в детдоме, усыновлении и своих родителях, о том, как увлекся танцами, переехал в Киев и начал зарабатывать, о том, как возник проект “Грибы” и почему он распался, о своем сегодняшнем материальном положении, об отношениях с бывшей женой Кристиной Герасимовой, известной как певица Луна, и нынешней женой Елизаветой Бардаш, о том, была ли у него зависимость от алкоголя и наркотиков, о работе с певцом Андреем Кузьменко (Кузьмой), который погиб в ДТП в 2015 году, о “поиске украинства в себе” после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, о поддержке Революции достоинства, а также о том, как он изменился в последние годы.

“Честно сказать, я когда шел к вам на интервью, понял одну вещь: я настолько изменился! Если раньше меня конфликты качали… Прямо – ух! Они меня качали в плане: “Я сейчас вам… Конфликт сюда! Где эти конфликты?” Сейчас мне это все не интересно абсолютно… Я очень сильно изменился. Я вообще о людях плохо говорить не хочу. И, в принципе, хотелось бы говорить только хорошее о людях. А если и говорить плохое, то глаза в глаза этому человеку”, – сказал Бардаш.

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – “токарь”). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, “Нервы”, “Грибы”. Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу “Коррупция” и исполнителя Wellboy. 

После интервью Дудю, которое вышло в 2019 году, Бардаша внесли в базу данных украинского сайта “Миротворец” за “антиукраинскую пропаганду” и “манипулирование общественно значимой информацией”. В интервью музыкант среди прочего заявил о якобы притеснении русскоязычных граждан Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Арестованный в Италии по запросу США топ-менеджер ОДК экстрадирован в Россию

16.01 / ВАКС продлил сроки расследования дела о “пленках Вовка”

15.02 / Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

07.08 / МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди

13.09 / Россия посылает в Беларусь псковских десантников

01.07 / Зеленский ответил Путину на его слова о “внешнем управлении” Украиной

30.07 / Фельдман написал президенту и силовикам, что ему угрожают

11.06 / Суд признал живым ошибочно «похороненного» пенсионера из Подмосковья

29.06 / Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах

02.09 / Принц Гарри и Меган Маркл начали новую карьеру в Голливуде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика