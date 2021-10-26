“Горячая штучка”. 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье

Артистка позирует в кадре, стоя боком к объективу и согнув одну ногу в колене. Хадсон отметила, что приняла участие в съемке, чтобы поддержать производителя женского белья, который 15% выручки от продаж жертвует в Фонд исследования женского рака.

Для съемки актриса выбрала кремовый комплект, состоящий из бюстгальтера и кружевных трусов.

“Горячая штучка”, – оценили образ актрисы фолловеры.

“Ранняя диагностика спасла мне жизнь. Сделайте маммографию, дамы”, – поддержала актрису подписчица.

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Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Контекст:

Кейт Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись. Хоун с 1983 года живет в фактическом браке с Куртом Расселом.

Кейт Хадсон дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах “Пустынная тоска” и “Река Рикошет”. Известность актрисе принесла роль в фильме “Почти знаменит” (2000).

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