“Секси”, “Жаль, что невозможно обнять фото”. Loboda оголила декольте

“Сегодня будет прекрасный день. Я обещаю”, – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Секси”, – заявила marinkavoronina1997.

“Жаль, что невозможно обнять фото… Такая красивая”, – отметила loboda_favourite.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

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