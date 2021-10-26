 

Мнение: Последствия франко-алжирской ссоры

26.10.2021, 10:34, Разное
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Наглядные последствия дипломатического скандала между Францией и Алжиром.
Французские военно-транспортные самолеты участвующие в снабжении французского контингента в Сахейле вынуждены делать солидный крюк над Атлантическим океаном, дабы попасть в Мали и Нигер.
Ранее они спокойно летали напрямую через Алжир. Теперь же и линия снабжения существенно удлинилась, и стоимость этого снабжения за счет расхода авиационного топлива возросла.

Источник: Colonel Cassad



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