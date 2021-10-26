Российские моряки спасли судно из Панамы от пиратов

Экипаж российского корабля “Вице-адмирал Кулаков“ Северного флота России предотвратил захват пиратами гражданского судна из Панамы в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

Российские моряки отреагировали на сигнал бедствия, поданный контейнеровозом “Люция”, который направлялся в африканский Камерун. Находившиеся на борту сообщили, что корабль пытались захватить вооруженные люди на скоростных лодках, а сами заперлись в машинном отделении, сообщает телеканал “360”.

После этого морские пехотинцы “Вице-адмирала Кулакова” поднялись в воздух на вертолете Ка-27ПС и направились к грузовому судну. Едва заметив вертолет, разбойники поспешили покинуть “Люцию”. После этого российские моряки высадились на судно, провели осмотр и освободили его экипаж, передает RT.