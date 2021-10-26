Chery представила обновленный электрический кроссовер eQ5

Китайская компания Chery презентовала обновленный кроссовер Chery eQ5.

Данный автомобиль обладает электрической силовой установкой. Производителю удалось существенно модернизировать внешний вид паркетника. Новый экземпляр электрокроссовера получит мощность 204 л.с. Также разработчиками установлены усиленные батареи, при которых запас хода теперь достигает 510 километров. Салон кроссовера eQ5 оказался достаточно просторным.

Среди новшеств указали продвинутый круиз-контроль с городским режимом, систему предотвращения столкновений, а также камеру кругового обзора. Приобрести новый кроссовер eQ5 на китайском рынке можно уже с 28 октября. Минимальная цена достигает 149,8 тысяч юаней.