FAW представил новый рамный внедорожник под брендом HongQi

Китайский бренд FAW продемонстрировал новый полноразмерный внедорожник HongQi LS7.

Вместе с тем автомобиль обладает улучшенными габаритами. Модель получила пластиковые панели, усовершенствованный дизайн кузова, хромированные ламели и другие элементы. Рамный внедорожник HongQi LS7 стал более привлекательным по внешнему виду, тогда как здесь применили также непосредственный впрыск и турбонаддув.

Известно, что автомобиль имеет доработанный силовой агрегат с отдачей 659 л.с. Вместе с тем подробности о двигателе не сообщаются, как и его объем. Пока сроки появления автомобиля в продаже не раскрыты и будут сообщены после официальной презентации техники.