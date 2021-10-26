 

FAW представил новый рамный внедорожник под брендом HongQi

26.10.2021, 10:16, Новости дня
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Китайский бренд FAW продемонстрировал новый полноразмерный внедорожник HongQi LS7.

Вместе с тем автомобиль обладает улучшенными габаритами. Модель получила пластиковые панели, усовершенствованный дизайн кузова, хромированные ламели и другие элементы. Рамный внедорожник HongQi LS7 стал более привлекательным по внешнему виду, тогда как здесь применили также непосредственный впрыск и турбонаддув.

Известно, что автомобиль имеет доработанный силовой агрегат с отдачей 659 л.с. Вместе с тем подробности о двигателе не сообщаются, как и его объем. Пока сроки появления автомобиля в продаже не раскрыты и будут сообщены после официальной презентации техники.



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