Жительница США в течение года не могла побороть COVID-19

В США 47-летняя жительница в течение года не могла вылечиться от коронавируса. Ее иммунитет был слишком ослаблен, поскольку до этого она проходила противораковую терапию.

Американка боролась с коронавирусом в Национальном институте здоровья США 355 дней. Этот случай назван самым продолжительным. COVID-19 удалось победить за счет плазмы крови переболевших, у которых присутствовал высокий титр антител.

Жительница Штатов попала в больницу в мае 2020 года с подтвержденным ПЦР-тестом. Ранее у нее была диагностирована лимфома. От рака пациентка полностью вылечилась, поскольку прошла клеточную терапию. В то же время организм женщины потерял почти все В-клетки, защищающие от вирусов. Через месяц после выписки американка снова попала в больницу, где у нее обнаружили повышенную концентрацию вируса, пишет портал iReactor.