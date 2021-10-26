 

Финансовый аналитик спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре

26.10.2021, 10:04, Разное
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Экспертам и политикам не понравилось достаточно резкое повышение ключевой ставки ЦБ 22 октября. Артем Звездин, финансовый аналитик, полагает, что следующее повышение ставки произойдет уже в декабре – и к этому имеются предпосылки.
Эксперт прогнозирует, что одной из целей увеличения ключевой ставки ЦБ значится понижение инфляции. Следом за возрастанием инфляции ЦБ увеличивает процентную ставку. Вероятно, регулятор будет повышать ключевую ставку и в декабре, но точные данные появятся позднее.

Мир постепенно двигается к выходу из COVID-19 и в связи с высоким спросом увеличиваются и инфляционные ожидания. Также по итогам монетарной политики ФРС мировые цены улетают «к небесам», что тоже повышает инфляцию. Обсуждать негативную спираль пока не стоит, но уже ясно, что услуги и товары будут повышаться в цене.

Специалист также отметил, что увеличение процентной ставки придержит экономический рост и в длительной перспективе послужит причиной просадки экономики. Но нужно помнить, что регулятор правильно оценивает риски и функционирует, следуя той ситуации, в которой оказывается экономика, поэтому опасаться нечего.

Источник: actualnews.org



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