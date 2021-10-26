 

Диетолог рассказал, как сохранить фигуру в холодное время года

26.10.2021, 10:04, Разное
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Антон Бердов, диетолог, назвал способы, которые помогают не набирать лишний вес в холодное время года. Эксперт рекомендует выбирать здоровые перекусы и заменять вредную еду на полезную альтернативу.
В холодную погоду увеличивается желание употреблять жирную пищу, что приводит к набору лишнего веса. Чтобы оставаться здоровым и сохранить фигуру, эксперт рекомендует выбирать пищу сознательно и заменять вредную еду здоровой. На смену чипсов лучше выбирать овощные палочки с хумусом, хлеб сменить злаковыми снеками, а вместо шоколада выбирать фрукты. Нужно помнить и о контроле калорий и понижать их употребление на 10-15% от дневной нормы. При этом в меню должно быть 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

Также с приходом холодов активность людей понижается, люди мало гуляют на свежем воздухе, но увеличивается желание поесть. Диетолог отмечает, что организм понимает о наступлении холодов и согревает себя изнутри, ускоряя метаболизм. Это нужно, чтобы сохранять нормальную температуру тела. Невзирая на это, нужно контролировать желание перекусов, иначе потом человек может столкнуться с негативными последствиями.

Источник: ria.ru



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