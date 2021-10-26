 

В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»

26.10.2021, 10:02, Разное
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Депутат от «Справедливой России» Ахмед Селимханов внёс в парламент законопроект, запрещающий публичную клевету в адрес движения «Талибан»*.

За сообщения о том, что движение и его члены якобы являются террористами, будет предусмотрена уголовная ответственность.

Если законопроект будет принят, то в адрес «Талибана»* можно будет использовать только такие определения, как «народно-патриотическое движение», «правозащитное общество» и «общество развития исламской культуры». Другие формулировки, в том числе и принятые согласно текущему законодательству, могут оказаться вне закона, а их употребление в СМИ будет караться штрафом и лишением лицензии на вещание.

В Государственную думу внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»Также Государственная дума прорабатывает вопрос о выделении средств на борьбу со стигматизацией талибов в российском обществе. Так, в рамках этой кампании в список экстремистских материалов был внесён разжигающий ненависть по отношению к талибам фильм «Девятая рота».

– Мы называем членов запрещённой в России террористической организации «Талибан»* террористами, хотя никто не может назвать ни одного совершённого ими теракта. С ними такая же ситуация, как с ополченцами в Донецке или Приднестровье. Они стали жертвой пропагандистского штампа, придуманного Ельциным с подачи Березовского. Мы до сих пор вынуждены считать их террористами и ограничивать с ними контакты вместо того, чтобы объединиться в единый джамаат, – сказал депутат Селимханов.

* Запрещённая в России террористическая организация

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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