Мужчина выиграл миллион долларов в лотерею, но деньги решил потратить на зубную щетку

Новоиспеченный миллионер, выигравший в мгновенной лотерее, решил потратить призовые на шлепанцы и новую зубную щетку.

Брайан Нельсон купил билет мгновенной лотереи, заплатив за него $20. И парню повезло – он выиграл миллион. Правила розыгрыша гласят, что победитель может получить частями или отдать часть выигрыша на благотворительность и получить оставшиеся средства полной суммой. Парень отдал предпочтение последнему варианту и стал обладателем практически $800 тыс.

Чтобы получить призовые, Брайан отправила в офис компании, который располагается в Таллахассии. Когда он получал средства, сотрудники компании решили спросить у него, куда он потратит деньги. Везунчик признался, что хотел бы заменить обычную щетку электрической, а также купить качественные шлепки.