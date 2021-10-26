 

Мужчина выиграл миллион долларов в лотерею, но деньги решил потратить на зубную щетку

26.10.2021, 10:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новоиспеченный миллионер, выигравший в мгновенной лотерее, решил потратить призовые на шлепанцы и новую зубную щетку.

Брайан Нельсон купил билет мгновенной лотереи, заплатив за него $20. И парню повезло – он выиграл миллион. Правила розыгрыша гласят, что победитель может получить частями или отдать часть выигрыша на благотворительность и получить оставшиеся средства полной суммой. Парень отдал предпочтение последнему варианту и стал обладателем практически $800 тыс.

Чтобы получить призовые, Брайан отправила в офис компании, который располагается в Таллахассии. Когда он получал средства, сотрудники компании решили спросить у него, куда он потратит деньги. Везунчик признался, что хотел бы заменить обычную щетку электрической, а также купить качественные шлепки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Названы лучшие парки Москвы для вечерних прогулок

11.10 / «Зря вы хрюкаете!»

22.08 / “Режим умер”: эксперты констатируют конец правления Лукашенко

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

22.09 / 3-летняя внучка Оззи Осборна заразилась коронавирусом

20.09 / ЦИК заявил о корректности введения протоколов ДЭГ в ГАС “Выборы”

12.09 / AFRICOM заявил о крушении МиГ-29 в Ливии на основании вброса из соцсетей

04.01 / Биолог Эндрю Стил: В течение 10 лет откроют лекарство, удваивающее продолжительность жизни

18.02 / Депутаты Госдумы просят выделить деньги на строительство апарт-отеля Аркадия Ротенберга

24.03 / Идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону – экс-депутат Рады Килинкаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика