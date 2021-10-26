Цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росла почти на 1%, выше 1070 долларов за тысячу кубометров, следует из данных на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1085,5 доллара за тысячу кубометров (935,8 евро), а в 9.26 мск чуть снизилась – до 1072,5 доллара (924,6 евро), передает РИА «Новости».

С учетом курсовой разницы это выше расчетной цены понедельника на 0,9%.

Отмечается, что динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне торги закрылись на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1072,4 доллара (916,6 евро).

Напомним, в понедельник цена на газ в Европе росла до 1100 долларов за тысячу кубометров. Вашингтон заявил, что не поможет Европе с газом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.