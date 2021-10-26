Похожий на гранату предмет нашли под платформой в Раменском

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26.10.2021, 9:57, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПредмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой Быково в подмосковном Раменском, сообщили в экстренных службах.

Предмет изъяли сотрудники ОВД. По предварительным данным, предмет похож на гранату Ф-1, сообщил источник РИА «Новости».

В расписании движения фиксировались изменения. Как рассказали сотрудники станции, были отменены электрички Быково – Москва, но остальные поезда, в том числе останавливающиеся на станции, следовали по расписанию.

В РЖД в свою очередь сообщили, что движение уже осуществляется в штатном режиме.

Ранее оперативники обнаружили под железнодорожной платформой «Переезд» в городе Энгельс (Саратовская область) мешок с оружием и гранатами во время оперативно-розыскных мероприятий.



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