Похожий на гранату предмет нашли под платформой в Раменском
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Предмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой Быково в подмосковном Раменском, сообщили в экстренных службах.
Предмет изъяли сотрудники ОВД. По предварительным данным, предмет похож на гранату Ф-1, сообщил источник РИА «Новости».
В расписании движения фиксировались изменения. Как рассказали сотрудники станции, были отменены электрички Быково – Москва, но остальные поезда, в том числе останавливающиеся на станции, следовали по расписанию.
В РЖД в свою очередь сообщили, что движение уже осуществляется в штатном режиме.
Ранее оперативники обнаружили под железнодорожной платформой «Переезд» в городе Энгельс (Саратовская область) мешок с оружием и гранатами во время оперативно-розыскных мероприятий.
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