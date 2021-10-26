 

Украинские силовики обстреляли газопровод шахты в Донецке

26.10.2021, 9:57, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеГазопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пресс-службе минугля и энергетики Донецкой народной республики.

«Вооруженные формирования Украины перебили газопровод шахты имени Засядько. Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 7.05 (совпадает с мск), к счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что на работу шахты это не повлияло, специалисты уже приступили к устранению повреждений.

Шахта имени Засядько – одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине – была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.

В марте газопровод низкого давления в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка был поврежден гранатометным огнем со стороны украинских силовиков.



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