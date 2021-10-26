 

Захарова назвала цель встречи глав МИД «нормандской четверки»

26.10.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВозможная встреча глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) должна привести к реальному результату, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Встреча должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности не полного, но по крайней мере продвижения по направлению к разрешению кризиса. Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет», – ответила она на вопрос о возможном проведении встречи глав МИД стран «нормандской четверки», информирует ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова отметила, «если будет в этом непосредственный, конкретный смысл, который будет очевидно проработан, то да. Если это очередная затея ради фактического обеспечения возни, которую мы постоянно видим со стороны киевского режима, направленный на оправдание своих шагов, то нет».

Ранее президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / В Днепропетровской области столкнулись четыре авто, есть погибший и пострадавшие

03.05 / В Киеве на дороги выехал полицейский мотопатруль

22.05 / В РФ цены на красную икру достигли максимума с начала века

07.09 / Несколько членов набсовета “Нафтогазу” решили подать в отставку – СМИ

09.03 / При взрыве бомбы в американской школе пострадали шесть человек

30.12 / Интервью Бацман с Лузиной. Где и когда смотреть

26.10 / Das Erste – на Кубе не знают, что страшнее — пандемия или санкции

23.11 / Зеленский подписал указ о назначении Хомы главой Сумской ОГА

27.10 / Россия решила создать программу управления спутниками на орбите

13.02 / Украинский генерал предрек Киеву потерю Донбасса за пару месяцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика