Захарова назвала цель встречи глав МИД «нормандской четверки»

Возможная встреча глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) должна привести к реальному результату, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Встреча должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности не полного, но по крайней мере продвижения по направлению к разрешению кризиса. Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет», – ответила она на вопрос о возможном проведении встречи глав МИД стран «нормандской четверки», информирует ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова отметила, «если будет в этом непосредственный, конкретный смысл, который будет очевидно проработан, то да. Если это очередная затея ради фактического обеспечения возни, которую мы постоянно видим со стороны киевского режима, направленный на оправдание своих шагов, то нет».

Ранее президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности.