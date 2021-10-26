Подпольные казино ликвидировали в Подмосковье и Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольные казино в подмосковных Мытищах и Санкт-Петербурге, организаторы нелегальной деятельности задержаны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и восемь их сообщников», – цитирует ТАСС Волк.

По ее словам, два заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах работали под видом букмекерских контор. Чтобы не вызывать подозрения в помещениях показывали видеозаписи спортивных соревнований. «В помещениях игровых залов, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено около 100 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, флэш-накопители, ноутбуки, печати различных организаций, документы», – добавила официальный представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3. ст. 171.2 УК РФ).

В то же время в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино в доме на Мытнинской набережной. Как выяснили оперативники, одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом, а вторая предназначалась для отдыха игроков. Чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативники совместно с бойцами Росгвардии пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон, в этот момент в квартире находились игроки и работники казино.

В ходе обыска изъяты более 1 млн рублей и свыше 3 тыс. долларов. «При этом, по оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей», – отметила Волк. Подозреваемые задержаны в рамках уголовного дела (ч. 2. ст. 171.2 УК РФ).

Ранее нелегальное казино с криптовалютой ликвидировали в Иркутске.