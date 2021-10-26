 

В Роспотребнадзоре разъяснили схему получения QR-кода после COVID-19

26.10.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеДля появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, отметила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

Безбородова заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo.

Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – уточнила специалист.

Потому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / США объяснили «задумку» с «коррекцией курса» Турции

21.03 / Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля

14.08 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 21 млн человек

18.04 / Китай счел конкуренцию с США неизбежной

16.01 / Япония и США построят совместную лунную орбитальную станцию

03.08 / “Киллер Бабченко” Цымбалюк: Даже такое циничное чудовище, как я, не ожидал такого тупого забивания х…я на судьбу свидетеля в таком громком и резонансном деле

19.08 / В России продлили арест бывшему “министру доходов” “ДНР” Ташкенту

20.09 / Google увеличил мощность зарядного устройства для Pixel 6 Pro

09.11 / «Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров

30.07 / Сенатор-демократ оценил шансы Трампа на перенос выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика