Девушка из Марокко сразу родила девять детей, но фото ей разрешили сделать только сегодня и на это есть причина

В интернете опубликовали фотографии большой семьи, которая проживает на Мали. Она стала известной после того, как летом у пары родились дети – девять малышей.

Молодую маму зовут Халима Сиссе. Девушка планирует уже вскоре выписаться из медицинского центра и отправиться с малышами домой.

Несмотря на то, что дети появились на свет раньше запланированного срока, на сегодняшний день они набрали нужный вес и окрепли.

«Малыши прекрасны, мне комфортно за ними ухаживать. Я счастлива от того, что дети ежедневно становятся все сильнее, поэтому, надеюсь, уже вскоре мы сможем отказаться от пребывания в клинике. Мы очень хотим домой», – рассказывает Халиме.

Малыши, среди которых четыре мальчика и пять девочек, были зачаты естественно.

Но физическое здоровье 26-летней матери не позволили ей доносить детей до нужного срока – малыши родились с весом от 0.5 до одного килограмма.

Для обеспечения условий для дальнейшее жизнедеятельности ребят пометили в инкубаторы, в течение нескольких месяцев они находились под наблюдением медицинского персонала. Но сегодня можно говорить о том, что дети готовы к выписке, так как нормально развиваются.