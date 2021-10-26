 

Девушка из Марокко сразу родила девять детей, но фото ей разрешили сделать только сегодня и на это есть причина

26.10.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В интернете опубликовали фотографии большой семьи, которая проживает на Мали. Она стала известной после того, как летом у пары родились дети – девять малышей.

Молодую маму зовут Халима Сиссе. Девушка планирует уже вскоре выписаться из медицинского центра и отправиться с малышами домой.

Несмотря на то, что дети появились на свет раньше запланированного срока, на сегодняшний день они набрали нужный вес и окрепли.

«Малыши прекрасны, мне комфортно за ними ухаживать. Я счастлива от того, что дети ежедневно становятся все сильнее, поэтому, надеюсь, уже вскоре мы сможем отказаться от пребывания в клинике. Мы очень хотим домой», – рассказывает Халиме.

Малыши, среди которых четыре мальчика и пять девочек, были зачаты естественно.

Но физическое здоровье 26-летней матери не позволили ей доносить детей до нужного срока – малыши родились с весом от 0.5 до одного килограмма.

Для обеспечения условий для дальнейшее жизнедеятельности ребят пометили в инкубаторы, в течение нескольких месяцев они находились под наблюдением медицинского персонала. Но сегодня можно говорить о том, что дети готовы к выписке, так как нормально развиваются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

12.06 / Собрались позагорать? Тогда воздерживаемся от ретинола, витамина С и не только (косметические средства не для солнечных лучей)

25.08 / Американский профессор Харпер: Рано или поздно Путин поддержит замену попавшего под санкции Лукашенко

21.12 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 декабря 2020 года

25.01 / “1983 – фрешмен!”: Дмитрий Шепелев поделился архивными кадрами празднования своего Дня Рождения

16.09 / Полиция задержала четырех человек на Красной площади

22.01 / Младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось три месяца

22.06 / Врач Жито назвал опасные осложнения при мигрени

20.07 / Мнение: Безопасный гнев?

20.09 / Порошенко присвоил себе заслуги по “спасению” Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика