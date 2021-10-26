 

“Бедный Янис.Так мужика опозорить”, “Мужу было неприятно”. Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин

26.10.2021, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Перегорело. Уже не больно.
Сижу напротив, смеюсь, шучу…
– Как жизнь?
– Нормально.
– И я довольна.
– Давай за встречу?
– Давай чуть-чуть.
– Ты замуж вышла?
– Ну да. А что мне?
– Да, ну, конечно. Что за вопрос. А помнишь?..
– Помню…
– Я тоже помню…
– Ну вот и ладно. Давай без слез.
– Ты стала жесткой.
– Прошло три года.
– Не так уж много.
– И это срок…
– Сегодня жарко.
– Ага, погода…
– Да, очень жарко, я прямо взмок.
– А он, твой этот…
– А, ты о муже? Хороший парень.
– А он… какой?
– Как муж – он лучше, любовник – хуже.
– Зато надежный и под рукой.
– Такой, как надо?
– И что такого?
– И даже любишь сильнее, чем?…
– Ты разве знаешь такое слово? А если знаешь, тогда зачем…
– Ну да, конечно. Прости.
– Не надо.
Перегорело… Одна зола.
Но только, знаешь, я встрече рада.
И даже лучше, что я пришла.
Теперь я вижу: перегорело.
А ветер пепел уносит вдаль.
Не шевельнулось, не заболело.
И я спокойна. И мне не жаль,
Как ты уходишь, ссутуля плечи.
Как в черно-белом немом кино.
И все же грустно от этой встречи.
Перегорело, а все равно…” – процитировала Седокова стихотворение Гуриненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Глупый пост. Думаю, что мужу было неприятно его читать”, – прокомментировала подписчица peace_foto.

“Вульгарно с вашей стороны”, – заявил alexeykovalevofficial.

“Бедный Янис… Теперь все знают, что он хуже любовник, чем Чернявский… Ну вы “отожгли”, конечно, так мужика опозорить”, – написала beautymirshop.

“А при чем тут Чернявский?” – спросила parkp8183.

“Ну да, возможно, это папаша Гектора”, – отметила beautymirshop

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Во Львовской области продлили карантин еще на неделю

19.09 / В РФ выявили 6 тыс. новых случаев коронавируса

01.07 / Сенатор Менендес предложил ввести новые санкции против российских властей

21.07 / Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

30.01 / В Париже началась акция протеста против закона о глобальной безопасности

18.09 / В США назвали главный козырь российского Су-25

01.09 / В суде по делу Ефремова допросили автора видео, которое появилось в сети после аварии

16.07 / Названа новая дата закладки боевых кораблей в Керчи с участием Путина

28.04 / В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID

15.04 / В Красноярске разработана новая безотходная технология обработки древесины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика