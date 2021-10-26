“Бедный Янис.Так мужика опозорить”, “Мужу было неприятно”. Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин

“Перегорело. Уже не больно.

Сижу напротив, смеюсь, шучу…

– Как жизнь?

– Нормально.

– И я довольна.

– Давай за встречу?

– Давай чуть-чуть.

– Ты замуж вышла?

– Ну да. А что мне?

– Да, ну, конечно. Что за вопрос. А помнишь?..

– Помню…

– Я тоже помню…

– Ну вот и ладно. Давай без слез.

– Ты стала жесткой.

– Прошло три года.

– Не так уж много.

– И это срок…

– Сегодня жарко.

– Ага, погода…

– Да, очень жарко, я прямо взмок.

– А он, твой этот…

– А, ты о муже? Хороший парень.

– А он… какой?

– Как муж – он лучше, любовник – хуже.

– Зато надежный и под рукой.

– Такой, как надо?

– И что такого?

– И даже любишь сильнее, чем?…

– Ты разве знаешь такое слово? А если знаешь, тогда зачем…

– Ну да, конечно. Прости.

– Не надо.

Перегорело… Одна зола.

Но только, знаешь, я встрече рада.

И даже лучше, что я пришла.

Теперь я вижу: перегорело.

А ветер пепел уносит вдаль.

Не шевельнулось, не заболело.

И я спокойна. И мне не жаль,

Как ты уходишь, ссутуля плечи.

Как в черно-белом немом кино.

И все же грустно от этой встречи.

Перегорело, а все равно…” – процитировала Седокова стихотворение Гуриненко.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Глупый пост. Думаю, что мужу было неприятно его читать”, – прокомментировала подписчица peace_foto.

“Вульгарно с вашей стороны”, – заявил alexeykovalevofficial.

“Бедный Янис… Теперь все знают, что он хуже любовник, чем Чернявский… Ну вы “отожгли”, конечно, так мужика опозорить”, – написала beautymirshop.

“А при чем тут Чернявский?” – спросила parkp8183.

“Ну да, возможно, это папаша Гектора”, – отметила beautymirshop

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.

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