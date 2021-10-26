Байден обсудил с патриархом Варфоломеем климат и пандемию COVID-19

“Президент выразил облегчение в связи со скорым выздоровлением вселенского патриарха. Они обсудили усилия по противодействию изменению климата, шаги по прекращению глобальной пандемии COVID-19 и важность свободы вероисповедания как основного права человека. Их встреча подчеркнула решающую роль, которую религиозные общины играют в решении ряда глобальных проблем, с которыми мы все сталкиваемся, а также многолетнюю дружбу и партнерство между президентом Байденом и Его святейшеством вселенским патриархом”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Вселенского патриархата встречу назвали “теплой и сердечной”,

“Дискуссия затронула общее чувство безотлагательности, вызванное климатическим кризисом… Его святейшество также поблагодарил президента Байдена за его решительный ответ на пандемию и за его готовность поддержать развивающиеся страны в обеспечении вакцинами против Covid-19”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”.

По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие 81-летнего патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации.

25 октября Варфоломея выписали из больницы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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