 

Украинский спутник “Січ-2-30” включен в международный реестр

26.10.2021, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Международный союз электросвязи (МСЭ) подтвердил регистрацию частотно-орбитального ресурса нового украинского космического спутника “Січ-2-30”, – говорится в сообщении.

Технические эксперты МСЭ проверили заявку Украины на соответствие требованиям электромагнитной совместимости с наземными службами радиосвязи. Положительное решение было опубликовано 19 октября 2021 в Международном информационном циркуляре частот.

По словам директора научно-методического департамента центра Владимира Корсака, регистрация спутника – важный шаг для запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

“Это позволит Украине как государству – члену МСЭ осуществлять надлежащую международную правовую защиту его частотных присвоений от возможных вредных радиопомех”, –сказал он.

МСЭ распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие возможность эффективного присоединения сетей и технологий, и стремится улучшить доступ к информационно-коммуникационным технологиям сообществ всего мира.

Контекст:

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай говорил, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

Украина готовится запустить на орбиту спутник “Січ-2-30” к концу года, говорил в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Это третий за период Независимости и первый за последние десять лет украинский космический спутник.

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос “Січ-2-30”. В мае КБ “Южное” заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в “Южном”.

Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 13 млн

05.08 / “Инфантильность не работает”. Климкин заявил, что Украине не надо полагаться на Байдена в решении проблем

09.10 / НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

16.11 / Добровинский отреагировал на смену адвоката Ефремова

08.06 / Пашинян предложил обменять своего сына на всех плененных Азербайджаном армянских военных

17.07 / УЕФА “любезно” отправил российское СМИ в УАФ по поводу лозунгов на форме украинских клубов

23.02 / Мексика получила первую партию «Спутника V»

11.09 / Путин обсудил с СБ РФ подготовку к визиту Лукашенко

27.03 / Стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

21.02 / Руководство СИЗО и колонии в Иркутске отстранили в ходе проверки ФСИН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика