 

“Мамочка”, “Выглядит, как 30-летняя”. 55-летняя Хайек снялась во время еды

26.10.2021, 9:48, Новости дня
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Актриса показала блюда, которые выбрала для трапезы, и обнародовала свой портретный снимок. Она запечатлена на нем сидящей за столом.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Мамочка”, – прокомментировала подписчица salmahayekru.

“Выглядит, как 30-летняя”, – отметил mniiranen.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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