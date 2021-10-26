 

В России началось изъятие домашних овощных консервов, приготовленных без использования уксуса

26.10.2021, 9:11, Разное
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Семья Бочкарёвых из Сарапула стала первой жертвой вступившего в силу постановления Роспотребнадзора от 1 августа 2021 года об изъятии овощных консервов, при приготовлении которых не использовался уксус.

В собственность государства перешли две трёхлитровые банки с огурцами и две с помидорами.

В собственность государства перешли две трёхлитровые банки с огурцами и две с помидорамиГлава Роспотребнадзора Анна Попова мотивировала постановление о запрете в России таких овощных консервов заботой о здоровье граждан. Опираясь на результаты всероссийского опроса заведующих гастроэнтерологических отделений в более 200 государственных больницах, в ведомстве выяснили, что большинство их пациентов перед госпитализацией употребляли консервированные овощи, приготовленные без добавления уксуса.

– Россия – страна с большими традициями новогоднего застолья и длинной зимой, в некоторых регионах снег лежит 10-11 месяцев. Поэтому консервация есть на столе большинства наших граждан, но она зачастую из-за неправильного приготовления или ненадлежащего хранения становится бомбой замедленного действия и приводит к пищевым отравлениям, часто тяжёлым. Поэтому Роспотребнадзор просто вынужден изымать овощные консервы, приготовленные без использования уксуса, – пояснила санитарный врач.

По её поручению совместно с представителями МВД была создана межведомственная комиссия. Силовики сформировали мобильные бригады из трех человек, состоящие из участкового инспектора, санитарного врача и представителя общественной организации, для поквартирного обхода для граждан. В составлении маршрутов тройки будут ориентироваться на сигналы, поступившие от населения.

Для более высокой эффективности санитарных мероприятий по изъятию овощной консервации Попова обратилась к депутатам Госдумы с просьбой принять изменения в законодательство, позволяющие сотрудникам полиции и Роспотребнадзора вскрывать подвалы и погреба без получения согласия их владельцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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