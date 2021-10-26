Эксперты: Потливость кожи головы предупреждает о недостатке витамина D в организме

В зимнее время организму человека нужны витамины и микроэлементы. Эксперты предупреждают, что возникновение потливости головы может указывать на недостаточность витамина D.

Специалисты объясняют, что 90% компонента должно поступать в организм человека благодаря солнечному свету и только 10% из рациона. Но зимой довольно тяжело получить нужное количество витамина, и даже если человек употребляет обогащенные овощи, то все равно подвергается риску дефицитов.

Основным симптомом нехватки витамина D является увеличенная потливость кожи головы. О проблеме может сигнализировать боль в костях, суставах, проявление инфекций, болезни десен, запор, слабость мышц и плохое настроение. Различные исследования продемонстрировали, что благодаря компоненту укрепляются кости, он помогает сохранить тонус мышц, улучшить здоровье сердца и поддержать функции мозга.

Хорошими источниками витамина являются яйца, грибы, злаки, молоко, печень, мясо и жирная рыба. Если человек замечает у себя симптомы нехватки компонента, то следует обязательно получить консультацию доктора.

Источник: ufacitynews.ru