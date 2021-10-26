Украинский депутат Рабинович предложил наладить отношения с РФ с помощью пословицы

Украинский депутат Вадим Рабинович порассуждал о том, как можно наладить отношения с РФ. Он предложил сделать это посредством пословицы.

Рабинович является представителем оппозиционного движения. Он считает, что нужно спокойно возвращаться к прагматическим отношениям не только с РФ, но и Белоруссией. Для этого необходимо отодвинуть на второй план все спорные вопросы и начать решать проблему, связанную с газом.

Рабинович заявил, что в данном случае речь идет об общих людях, многие друг друга знают, семьи так или иначе переплетены. Вот так нужно и разговаривать. «Ласковое телятко двух маток сосет», – привел в пример пословицу политик в эфире одного из украинских каналов.

На сегодняшний день Киев покупает российский газ в три раза дороже под видом европейского. При этом власти отказываются от проведения переговоров с Москвой относительно прямых поставок «голубого топлива». Парламентарий считает, что такая ситуация является недопустимой, поскольку страдает, прежде всего, украинский народ, именно людям приходится платить высокие цены за газ, пишет портал «Политэксперт».