 

Украинский депутат Рабинович предложил наладить отношения с РФ с помощью пословицы

26.10.2021, 9:10, Разное
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Украинский депутат Вадим Рабинович порассуждал о том, как можно наладить отношения с РФ. Он предложил сделать это посредством пословицы.
Рабинович является представителем оппозиционного движения. Он считает, что нужно спокойно возвращаться к прагматическим отношениям не только с РФ, но и Белоруссией. Для этого необходимо отодвинуть на второй план все спорные вопросы и начать решать проблему, связанную с газом.

Рабинович заявил, что в данном случае речь идет об общих людях, многие друг друга знают, семьи так или иначе переплетены. Вот так нужно и разговаривать. «Ласковое телятко двух маток сосет», – привел в пример пословицу политик в эфире одного из украинских каналов.

На сегодняшний день Киев покупает российский газ в три раза дороже под видом европейского. При этом власти отказываются от проведения переговоров с Москвой относительно прямых поставок «голубого топлива». Парламентарий считает, что такая ситуация является недопустимой, поскольку страдает, прежде всего, украинский народ, именно людям приходится платить высокие цены за газ, пишет портал «Политэксперт».



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