Эксперт Боганик назвал методы защиты квартиры от вибрации метро

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26.10.2021, 9:10, Разное
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Эксперт компании «Акустик Групп» Александр Боганик объяснил, как защитить свою квартиру от вибрации метро. С этим явлением часто сталкиваются жители крупных городов.
Иногда шум метро настолько громкий, что люди решают сменить место жительства и переехать подальше от центра мегаполиса. Отмечается, что защититься от вибрации в уже построенном здании – нелегкая задача. Зачастую вибрируют пол, окна, стены, потолок. Если уровень шума находится в пределах допустимого, то его называют вторичным. Это значит, что он возбуждается от вибраций и точно будет слышен жильцам квартиры со всех поверхностей. Чтобы избавиться от шума, необходимо прибегнуть к тотальной звукоизоляции по принципу «комната в комнате». Весь этот процесс является довольно затратным, но в Москве есть такие объекты, среди них присутствует даже отель. Инвестору пришлось понести огромные затраты, но в итоге получилась тихая и комфортабельная гостиница в центре российской столицы. Она расположена прямо над станцией метро.

Наиболее надежным способом считается виброизоляция самих путей, находящихся под землей. Сейчас в Москве на эти мероприятия выделяются огромные суммы средств. Хороший эффект дает использование специальных виброизолирующих фундаментов в ходе строительства зданий. Толщина материала должна составляет 5-10 сантиметров. Его укладка происходит под железобетонную плиту основанием 50-100 сантиметров.



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